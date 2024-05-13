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13 травня: яке сьогодні свято та головні події

09:10, 13 травня 2024
13 травня відзначається Всесвітній день техніки для майбутнього.
13 травня: яке сьогодні свято та головні події
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У понеділок, 13 травня, в Україні та світі відзначають низку подій.

За даними «daytoday» по астрономічному календарю сьогодні:

  • день року - 134-й;
  • днів до кінця року – 232;
  • схід сонця - 05:12;
  • захід сонця - 20:35;
  • тривалість дня - 15.24;
  • фаза місяця – «перша чверть».

Зокрема, 13 травня відзначають Всесвітній день техніки для майбутнього, День яблучного пирога, Всесвітній день кульбаби, День народження застібки-липучки, Міжнародний день хумусу.

В Ірландії - День лепрекона.

Ізраїль відзначає День Незалежності.

13 травня в церковному календарі – мучениці Гликерії.

Календар важливих подій за 13 травня:

1865 - В Одесі відкрито третій в Україні університет - Новоросійський, сьогодні - національний університет імені Мечникова;

1913 - Відбувся політ першого у світі 4-моторного літака конструкції киянина Ігоря Сікорського. Вага літака (близько 5 тонн) була вчетверо більшою за вагу найбільшого на той час аероплана;

1918 - У США надруковано поштові марки з перевернутим зображенням літаків, які стали колекційною рідкістю;

1927 - Засновано київський футбольний клуб «Динамо».

1950 - В англійському Сільверстоуні відбулися перші перегони першого чемпіонату «Формули-1»;

1963 - Кувейт став 111-ю державою, прийнятою в ООН;

1981 - На площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист Алі Агджа важко поранив Папу Римського Івана Павла II;

1989 - Близько двох тисяч студентів оголосили голодування на пекінській площі Тяньаньмень, вимагаючи проведення в Китаї демократичних реформ;

1990 - Вийшов перший номер газети «Галичина» - першої за радянських часів демократичної багатотиражної газети Івано-Франківської області;

1991 - У Києві відбувся I Конгрес поляків, які проживають в Україні.

1992 - Американські космонавти перебували у відкритому космосі 8 годин 29 хвилин (світовий рекорд), уперше в космос вийшли відразу три космонавти;

2014 - Проросійські бойовики під час боїв за Слов'янськ влаштували засідку в околицях села Маячка. Унаслідок нападу бойовиків на колону 95-ї окремої аеромобільної бригади загинули 7 українських десантників.

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