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На Закарпатті ліцеїст оголосив у ТіkTok збір на ЗСУ, але витрачав гроші на свої потреби: як його покарав суд

09:27, 13 травня 2024
Учень профліцею витрачав на свої потреби кошти, які збирав начебто на придбання спорядження для військових.
На Закарпатті ліцеїст оголосив у ТіkTok збір на ЗСУ, але витрачав гроші на свої потреби: як його покарав суд
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На Закарпатті учень ліцею у ТіkTok збирав кошти начебто на придбання спорядження для ЗСУ, однак згодом витрачав їх на свої потреби. Вирок у справі № 309/4392/23 виніс Хустський районний суд Закарпатської області.

Згідно з матеріалів справи, учень Хустського професійного ліцею у січні 2023 року створив у соціальній мережі TikTok обліковий запис, де розмістив відеоролик про збір коштів на підтримку Збройних Сил України. Гроші збирав на картку, призначену для отримання стипендії. 

У цій справі відомо щонайменше п’ятеро потерпілих, які переказували шахраю-тіктокеру від 300 до 1005 грн.

«Під час особистих переписок з даним громадянами він запевняв їх, що вказані гроші призначені для купівлі спорядження солдатам ЗСУ.  Надходження на дану банківську картку через розміщену ним рекламу були систематичними», – йдеться у матеріалах слідства.

Оскільки шахрай раніше не був судимим та відшкодував потерпілим матеріальну шкоду, суд вирішив обійтись штрафом.

Ліцеїста визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (шахрайство) та призначили йому штраф у розмірі 400 неоподаткованих мінімумів (6800 гривень), а також у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 190 ч. 2 КК та призначили штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів до (8500 гривень). Оскільки суворіше покарання поглинає менш суворе, то у результаті хлопець має сплатити лише 8 500 гривень штрафу.

Банківську картку, на яку він збирав гроші, та Sim-карту мобільного оператора суд постановив знищити, а мобільний телефон, який був вилучений як речовий доказ, повернути власникові.

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