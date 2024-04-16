В Брянске горела подстанция, обесточены военные объекты, — ГУР, видео

По меньшей мере, три военных объекта оккупантов остались обесточенными.

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В российском городе Брянске горела подстанция, в результате чего обесточены военные объекты агрессора. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт без электропитания, в частности, остались:

● воинская часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);

● 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);

● 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники)", - говорится в сообщении.

В ГУР отмечают, что указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины.

"За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - уверяют в разведке.

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