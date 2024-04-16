У Брянську палала підстанція, знеструмлено військові об'єкти, — ГУР, відео

Щонайменше три військові об'єкти окупантів залишилися знеструмленими.

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У російському місті Брянську горіла підстанція, внаслідок чого знеструмлено військові об’єкти агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без електроживлення, зокрема, залишилися:

● військова частина №33149 (29-а окрема залізнична бригада);

● 111-й військовий завод (машинобудівне підприємство);

● 192-й центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки)", - йдеться в повідомленні.

У ГУР зазначають, що вказані обʼєкти ворог використовував у геноцидній війні проти України.

"За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата", - запевняють у розвідці.

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