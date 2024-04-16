Відпочинок у Португалії під виглядом службового відрядження в Польщу: на шахрайстві викрили заступника голови Полтавської облради

Чиновник під виглядом службового відрядження подорожував Європою в особистих справах.

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження щодо заступника голови Полтавської обласної ради, який під виглядом службового відрядження подорожував Європою в особистих справах. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Заступнику голови Полтавської обласної ради повідомлено про підозру у службовому підробленні та шахрайстві.

Йому інкриміновано службове підроблення, використання завідомо підробленого документа та шахрайство (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у березні 2023 року підозрюваний вніс неправдиві відомості до розпорядження Полтавської обласної ради про службове відрядження та мету свого виїзду за кордон. Так, під виглядом відрядження до Польщі він нібито мав провести зустрічі з українцями, які тимчасово там перебувають, з метою вирішення їхніх соціально-побутових питань. Натомість підозрюваний запланував поїздку в особистих цілях до Португальської Республіки, де пробув весь час «відрядження».

Після повернення в Україну підозрюваний прозвітував про успішно виконану мету відрядження та отримав заробітну плату за цей час.

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