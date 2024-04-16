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Отдых в Португалии под видом командировки в Польшу: на мошенничестве разоблачили заместителя председателя Полтавского облсовета

17:13, 16 апреля 2024
Чиновник под видом служебной командировки путешествовал по Европе по личным делам.
Отдых в Португалии под видом командировки в Польшу: на мошенничестве разоблачили заместителя председателя Полтавского облсовета
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Правоохранители расследуют уголовное производство по заместителю председателя Полтавского областного совета, который под видом служебной командировки путешествовал по Европе по личным делам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора.

Заместителю председателя Полтавского областного совета доложено о подозрении в служебном подлоге и мошенничестве.

Ему инкриминированы служебный подлог, использование заведомо подложного документа и мошенничество (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый внес ложные сведения в распоряжение Полтавского областного совета о служебной командировке и цели своего выезда за границу. Так, под видом командировки в Польшу он якобы должен был провести встречи с временно находящимися там украинцами с целью решения их социально-бытовых вопросов. Зато подозреваемый запланировал поездку в личных целях в Португальскую Республику, где провел все время «командировку».

По возвращении в Украину подозреваемый отчитался об успешно выполненной цели командировки и получил заработную плату за это время.

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