Отдых в Португалии под видом командировки в Польшу: на мошенничестве разоблачили заместителя председателя Полтавского облсовета

Чиновник под видом служебной командировки путешествовал по Европе по личным делам.

Правоохранители расследуют уголовное производство по заместителю председателя Полтавского областного совета, который под видом служебной командировки путешествовал по Европе по личным делам. Об этом сообщает Государственное бюро расследований и Офис Генпрокурора.

Заместителю председателя Полтавского областного совета доложено о подозрении в служебном подлоге и мошенничестве.

Ему инкриминированы служебный подлог, использование заведомо подложного документа и мошенничество (ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 УК Украины).

По данным следствия, в марте 2023 года подозреваемый внес ложные сведения в распоряжение Полтавского областного совета о служебной командировке и цели своего выезда за границу. Так, под видом командировки в Польшу он якобы должен был провести встречи с временно находящимися там украинцами с целью решения их социально-бытовых вопросов. Зато подозреваемый запланировал поездку в личных целях в Португальскую Республику, где провел все время «командировку».

По возвращении в Украину подозреваемый отчитался об успешно выполненной цели командировки и получил заработную плату за это время.

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