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Киевлянин выложил в сеть видео, как автобус объехал пробку по тротуару: наказали ли водителя

16:14, 17 апреля 2024
Водитель автобуса дерзко нарушил ПДД.
Киевлянин выложил в сеть видео, как автобус объехал пробку по тротуару: наказали ли водителя
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В Киеве привлекли к ответственности водителя автобуса, двигавшегося по тротуару. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что утром в социальных сетях появилось видео, на котором водитель маршрутного транспортного средства Богдан совершил движение по тротуару, дерзко нарушив ПДД.

Правоохранители разыскали автобус и вынесли на нарушителя постановление по ч. 2 ст. 122 (Движение по тротуару) КУоАП. Также с водителем инспекторы провели профилактическую беседу по недопущению нарушений ПДД в будущем.

В полиции напомнили, что согласно п. 11.13 ПДД движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещается.

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