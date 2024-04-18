В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал движение трамваев: фото

Автомобиль, преградивший движение трамваев, уехал на эвакуаторе.

Фото: patrol.police.gov.ua

В среду, 17 апреля, в Подольском районе Киева наказали водителя внедорожника Hyundai, припарковавшегося на трамвайных путях.

Как сообщила патрульная полиция Киева, на место вызвали инспектора по парковке, который эвакуировал транспортное средство на штрафплощадку.

В полиции напомнили, что согласно п. 15.9 ПДД остановка и стоянка на трамвайных путях запрещается. Остановка или стоянка транспортных средств может производиться в предусмотренных для этого местах или где это не запрещается требованиями дорожных знаков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.