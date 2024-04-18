У Києві покарали «героя паркування», який заблокував рух трамваїв: фото

Автомобіль, який перегородив рух трамваїв, поїхав на евакуаторі.

Фото: patrol.police.gov.ua

У середу, 17 квітня, у Подільському районі Києва покарали водія позашляховика Hyundai, який припаркувався на трамвайних коліях.

Як повідомила патрульна поліція Києва, на місце викликали інспектора з паркування, який евакуював транспортний засіб на арештмайданчик.

У поліції нагадали, що згідно з п. 15.9 ПДР зупинка та стоянка на трамвайних коліях забороняється. Зупинка чи стоянка транспортних засобів може здійснюватися в передбачених для цього місцях, або де це не забороняється вимогами дорожніх знаків.

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