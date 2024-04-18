На Одещині знищили 850 кг кабачків: що сталося

850 кг небезпечних кабачків з нітратами намагалися провезли для реалізації на ринки на Одещині.

Фото: Сергій Ткачук/Фейсбук

На Одещині не допустили до реалізації 850 кг кабачків, оскільки в них виявили перевищений вміст нітратів. «Забракована» партія прибула з Туреччини. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук.

Овочі за фактичним вмістом нітратів не відповідали вимогам ДСанПіН «Максимально допустимі рівні окремих забруднюючих в продуктах».

«В присутності представника Держпродспоживслужби в Одеській області вантаж було знищено та не допущено до реалізації на ринку України», ─ розповів Ткачук.

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