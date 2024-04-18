Правовий статус та види громадських об’єднань: роз’яснення Мін’юсту

Громадська активність є невід’ємним елементом будь-якого демократичного суспільства. Так, важливим інструментом політичного та соціального розвитку, задоволення різноманітних потреб суспільства та його інтересів виступають громадські об’єднання. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Громадські об’єднання є одним з видів громадських формувань.
Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як:
Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
Засновники громадських об'єднань:
Члени (учасники) громадського об'єднання:
Таким чином, засновниками громадської спілки можуть бути виключно юридичні особи приватного права, в тому числі громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, проте членами спілки можуть бути як юридичні особи приватного права, так і фізичні особи.
Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
«Якщо перед Вами постало запитання, зареєструвати громадську організацію зі статусом юридичної особи або без такого, слід ознайомитись з перевагами кожного варіанту.
Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має такі переваги:
Тож громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має змогу орендувати приміщення, укладати інші цивільно-правові договори, брати на роботу працівників тощо.
Поряд з перевагами є низка недоліків:
Отже, якщо метою громадського об'єднання є діяльність, пов'язана зі здійсненням господарської діяльності, якщо мета громадського об'єднання не може бути реалізована без найму працівників, якщо засновники бажають створювати в окремих регіонах відокремлені підрозділи, осередки громадського об'єднання, засновувати газети чи періодичні видання, брати участь у різноманітних проектах та грантах, що передбачають фінансування певних цілей, на які спрямована діяльність громадського об'єднання, то слід обирати шлях створення громадського об'єднання зі статусом юридичної особи», — зазначили в Мін’юсті.
Переваги здійснення діяльності без статусу юридичної особи
Громадське об’єднання без статусу юридичної особи може здійснювати свою діяльність без керівних органів і навіть без статуту. Окрім того, таке громадське об’єднання не повинне вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в органах доходів і зборів та сплачувати до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.
У випадку прийняття рішення про саморозпуск громадського об'єднання, процедура припинення громадського об’єднання без статусу юридичної особи є значно простішою у порівнянні з припиненням громадського об’єднання зі статусом юридичної особи.
Що означає - мати всеукраїнський статус громадського об'єднання?
Громадське об'єднання, зареєстроване в установленому законом порядку, може мати всеукраїнський статус за наявності у нього відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання та відмова від такого статусу є добровільними. Відомості про всеукраїнський статус громадського об’єднання перевіряються щороку уповноваженим органом з питань реєстрації відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
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