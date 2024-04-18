Буданов про «мирний план» Трампа щодо України: Ніхто не зможе вирішити це питання за один день

Дональд Трамп не зможе завершити війну в Україні за добу, — Кирило Буданов.

Як відомо, претендент на посаду президента США Дональд Трамп заявив про необхідність завершення війни в Україні та обіцяв розв'язати цей конфлікт за 24 години у випадку своєї перемоги на майбутніх президентських виборах.

За словами очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, «навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день». Про це він сказав в інтерв’ю виданню The Washington Post.

На запитання, чи не хвилюється він, що в разі обрання Трампа він може спробувати нав’язати свій план врегулювання війни, Буданов відповів: «Я дуже поважаю особистість Трампа».

Глава ГУР нагадав, що експрезидент США навчався у військовій академії, а також відзначив його стійкість.

«У його житті було дев’ять випадків, коли він піднімався на вершину, падав на саме дно життя і знову повертався», - сказав він.

Щодо будь-якого мирного плану Трампа Буданов відзначив: «Навіть така людина, як він, не зможе вирішити це питання за один день».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.