Буданов о «мирном плане» Трампа по Украине: Никто не сможет решить этот вопрос за один день

Трамп не сможет завершить войну в Украине за сутки, — Буданов.

Как известно, претендент на пост президента США Дональд Трамп заявил о необходимости завершения войны в Украине и обещал разрешить этот конфликт через 24 часа в случае своей победы на предстоящих президентских выборах.

По словам главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, «даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день». Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

На вопрос, не беспокоится ли он, что в случае избрания Трампа он может попытаться навязать свой план урегулирования войны, Буданов ответил: «Я очень уважаю личность Трампа».

Глава ГУР напомнил, что экс-президент США обучался в военной академии, а также отметил его стойкость.

«В его жизни было девять случаев, когда он поднимался на вершину, падал на самое дно жизни и снова возвращался», - сказал он.

Относительно любого мирного плана Трампа Буданов отметил: «Даже такой человек, как он, не сможет решить этот вопрос за один день».

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