Убытки почти на 860 000 гривен: будут судить заместителя командира воинской части из Сумщины

Из-за бездействия должностного лица военнослужащие, привлекаемые к дисциплинарной ответственности, продолжали получать надбавки и премии.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направило обвинительный акт в суд в отношении заместителя командира одной из воинских частей из Сумской области. Об этом сообщили на официальном сайте ГБР.

По своим должностным обязанностям офицер должен был проводить сверки с Военной службой правопорядка и представлять командиру списки военнослужащих, совершивших административные правонарушения и должны быть лишены денежных премий и дополнительных денежных вознаграждений.

На протяжении 6 месяцев он не замечал 13 нарушителей, которые продолжали незаконно получать доплаты. Из-за таких действий общая сумма ущерба нанесенного государству составила почти 860 тыс. гривен.

В рамках досудебного расследования уже возмещено около 300 тыс. гривен незаконно выплаченных средств.

Заместитель командира части обвиняется в небрежном отношении военным должностным лицом к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

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