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290 млн грн убытков на Черновицкой таможне: ВАКС избрал меру пресечения организаторам преступной группы

11:07, 18 апреля 2024
Применена мера пресечения к соорганизатору и одному из членов преступной организации.
290 млн грн убытков на Черновицкой таможне: ВАКС избрал меру пресечения организаторам преступной группы
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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 60 млн грн залога одному из подозреваемых - соорганизатору преступной организации на Черновицкой таможне. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

«17 апреля 2024 года следователи судьи ВАКС применили меры к бывшему руководителю таможни – соорганизатору преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне, и одному из участников преступной организации, который по указанию соорганизатора организовал избиение журналистов», — говорится в сообщении.

Суд поддержал позицию прокурора и применил к соорганизатору меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 60 млн грн залога.

К члену преступной организации применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил как альтернативную меру пресечения залог в размере 6 млн грн.

Срок содержания под стражей – до 14.06.2024 включительно.

При внесении залога на лиц будут возложены соответствующие процессуальные обязанности.

Установлено, что в течение 2017-2019 гг. на Черновицкой таможне применяли механизм минимизации таможенных платежей при ввозе в Украину высоколиквидных товаров – одежды, обуви аксессуаров. За этим стояла преступная организация во главе с генералом начальником таможни, также депутатом Черновицкого областного совета и двумя предпринимателями. Участники преступной группы организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По последней схеме должностные лица таможенного поста на основании поддельных документов обеспечивали внеочередной пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. В дальнейшем транспорт ехал в склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

Действия этой группы по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого серого импорта нанесли государству почти 290 млн грн убытков в виде неуплаченных налогов.

В преступную организацию входили 11 человек, одного соорганизатора и четырех участников преступной организации удалось задержать.

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