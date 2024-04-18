Министры стран G7 не пришли к согласию по использованию замороженных российских активов для Украины

Этот вопрос продолжат прорабатывать в июне.

Министры финансов стран G7 не достигли согласия по использованию замороженных российских активов в пользу Украины во время своей встречи в Вашингтоне 17 апреля. Они планируют продолжить работу над этим вопросом и представить свои предложения лидерам стран "Большой семерки" в июне перед саммитом в Италии. Об этом сообщает Reuters.

Министры выразили решительную готовность предоставить Украине необходимую помощь для удовлетворения срочных финансовых потребностей, особенно в связи с противостоянием российской агрессии, в том числе путем использования поступлений от замороженных российских активов.

"Мы подтверждаем нашу решимость обеспечить, чтобы рф заплатила за ущерб, который она нанесла Украине. Суверенные активы рф в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, согласно нашим соответствующим правовым системам", - заявили представители G7.

В то же время, в их заявлении не был указан конкретный план по российским активам, но они отметили свое намерение продолжать работать над всеми возможными путями, с помощью которых обездвиженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в США хотят финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов рф.

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