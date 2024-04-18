Міністри країн G7 не дійшли згоди щодо використання заморожених російських активів для України

Це питання продовжать опрацьовувати у червні.

Міністри фінансів країн G7 не досягли згоди щодо використання заморожених російських активів на користь України під час своєї зустрічі у Вашингтоні 17 квітня. Вони планують продовжити працювати над цим питанням і представити свої пропозиції лідерам країн "Великої сімки" у червні перед самітом в Італії. Про це повідомляє Reuters.

Міністри висловили рішучу готовність надати Україні необхідну допомогу для задоволення термінових фінансових потреб, особливо у зв'язку з її протистоянням російській агресії, у тому числі шляхом використання надходжень від заморожених російських активів.

"Ми підтверджуємо нашу рішучість забезпечити, щоб рф заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні. Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими до того часу, відповідно до наших відповідних правових систем", — заявили представники G7.

Водночас у їхній заяві не було вказано конкретного плану щодо російських активів, але вони відзначили свій намір продовжувати працювати над усіма можливими шляхами, за допомогою яких знерухомлені російські активи можуть бути використані для підтримки України.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що у США хочуть фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів рф.

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