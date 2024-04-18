Законопроект про демобілізацію вже зареєстрували в Раді, але це популізм, — Олександр Федієнко

За словами Олександра Федієнка, одна з політичних партій вже зареєструвала законопроект про демобілізацію.

Народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко повідомив, що законопроект про демобілізацію вже зареєстрували в Верховній Раді, але це є популізмом. Про це він сказав у коментарі «novyny.live».

«Одна з політичних партій вже зареєструвала закон (законопроект, - ред) про демобілізацію», - сказав він.

За його словами, «це зараз популізм і не більше».

«Я розумію, що вкрай важко зараз працювати військовим. У нас відділення, роти, взводи недоукомплектовані. Хтось повинен все ж таки тримати лінії бойового зіткнення. Відсіч давати ворогу» — сказав нардеп

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що до завершення війни жодної демобілізації бути не може.

Крім того, в Раді вирішили винести в окремий документ норму про демобілізацію, щоб ухвалити законопроект про мобілізацію.

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила щодо демобілізації, що це поняття в контексті війни є "розкішшю" та недосяжним.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

Додамо, Мар’яна Безугла заявила, що закону про демобілізацію не буде.

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