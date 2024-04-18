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Законопроект о демобилизации уже зарегистрировали в Раде, но это популизм, — Александр Федиенко

10:28, 18 апреля 2024
По словам Александра Федиенко, одна из политических партий уже зарегистрировала законопроект о демобилизации.
Законопроект о демобилизации уже зарегистрировали в Раде, но это популизм, — Александр Федиенко
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Народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко сообщил, что законопроект о демобилизации уже зарегистрировали в Верховной Раде, но это популизм. Об этом он сказал в комментарии «novyny.live».

«Одна из политических партий уже зарегистрировала закон (законопроект – ред) о демобилизации», – сказал он.

По его словам, «это сейчас популизм и не больше».

«Я понимаю, что крайне тяжело сейчас работать военным. У нас отделения, роты, взводы недоукомплектованы. Кто-то должен все же держать линии боевого столкновения. Отпор давать врагу» — сказал нардеп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что до завершения войны никакой демобилизации быть не может.

Кроме того, в Раде решили вынести в отдельный документ норму о демобилизации, чтобы принять законопроект о мобилизации.

Экс-заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона заявила относительно демобилизации, что это понятие в контексте войны является "роскошью" и недостижимым.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, «основой любой воюющей армии является качественный армейский тыл», поэтому тезис «возьмите тыловые бригады на передовую и не надо будет мобилизовывать» не сработает, а демобилизация в условиях отсутствия достаточных резервов равна утрате государственности.

Добавим, Марьяна Безугла заявила, что закона о демобилизации не будет.

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