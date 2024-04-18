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Поляки могут возобновить блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной

10:35, 18 апреля 2024
Речь идет о КПП «Краковец», «Шегини» и «Мостиска».
Поляки могут возобновить блокаду трех пунктов пропуска на границе с Украиной
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Польские протестующие могут заблокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП «Краковец», «Шегини» и «Мостиска». Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

«К сожалению, вчера получили от польских пограничников предварительную информацию о том, что сегодня около 9 часов польские фермеры могут возобновить свои действия по блокированию движения по направлению «Краковца» и пункту пропуска «Шегини». По «Краковцу» эти действия могут продолжаться около двух дней, а по направлению пункта пропуска «Шегини» в течение сегодняшнего дня до завтра до 9:00 утра», - отметил Демченко.

Спикер отметил, что будет дополнительно сообщено, когда польские фермеры начнут блокаду.

Государственная таможенная служба рассказала, что утром 18 апреля поляки могут заблокировать пункт пропуска «Медика-Мостиска».

«Предварительно митингующие планируют полностью заблокировать движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях: въезд и выезд из Украины. Предварительный оговоренный срок блокировки - 1 сутки с вероятным продлением», - говорится в сообщении.

Андрей Демченко отметил, что по состоянию на утро 18 апреля блокируется два направления – «Ягодин» и «Рава-Руська». Из-за этих двух пунктов пропуска фактически блокируется возможность проезда грузовиков, следующих из Украины в Польшу. Такая ситуация наблюдается уже некоторое время.

«По «Ягодину» и «Рава-Русской», если говорить о направлении въезда в Украину, то пропускается определенное количество грузовиков, но меньше по направлению «Ягодина», хотя это самое большое инфраструктурное направление. За минувшие сутки здесь пересекли 70 грузовиков в сторону Украины. Имеют место и очереди. По этим направлениям это где-то 570 грузовиков совокупно ожидают возможность проезда в сторону Украины», - отметил спикер.

Сохраняются очереди и на других направлениях, ранее разблокированных. В частности, по направлению Краковца и пункта пропуска Шегини в очередях стоят около 800 и 600 грузовиков соответственно.

«Хотя движение здесь достаточно интенсивное, но из-за того, что блокируются определенные пункты пропуска, водители и перевозчики выбирают для себя более интенсивно эти направления», - добавил Демченко.

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