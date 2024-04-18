Наводил российские ракеты и дроны на Днепр: задержала информатора рф

Злоумышленником оказался специалист в сфере IT-технологий, идеологический сторонник рашизма.

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В Днепре Служба безопасности Украины задержала российского информатора, пытавшегося выявить огневые позиции украинских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны. Также фигурант фиксировал основные маршруты движения подразделений ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Полученные сведения он дистанционно передавал одному из известных блоггеров путинской партии «единственная россия», проживающему в россии.

После получения развединформации прокремлевский пропагандист преподавал ее в подконтрольных российской спецслужбе пабликах. В дальнейшем враг использовал эти данные для подготовки ракетно-дроновых ударов по Днепру.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника еще на начальном этапе его подрывной деятельности.

Тогда были проведены комплексные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны и поэтапно задокументирован фигурант, чтобы установить личность его «связного» из россии.

На финальном этапе спецоперации СБУ задержала вражеского информатора.

По данным следствия, им оказался специалист в сфере IT-технологий, идеологический сторонник рашизма. Летом 2023 года он начал публиковать в запрещенной соцсети «Вконтакте» сообщения в поддержку кремлевского режима.

Таким образом он привлек на себя внимание рашистского блоггера, который предложил айтишнику сотрудничество в пользу россии.

Для сбора разведданных фигурант ездил по городу в «маршрутках», из которых скрыто фотографировал места предполагаемого пребывания или проезда украинских войск.

Во время обысков у задержанного изъята компьютерная техника и мобильный телефон с поличным. Также зафиксированы переводы средств на его криптовалютный кошелек, которые поступали из россии.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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