Наводив російські ракети і дрони на Дніпро: затримала інформатора рф

Зловмисником виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму.

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У Дніпрі Служба безпеки України затримала російського інформатора, який намагався виявити вогневі позиції українських зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони. Також фігурант фіксував основні маршрути руху підрозділів ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Отримані відомості він дистанційно передавав одному з відомих блогерів путінської партії «єдина росія», який проживає в рф.

Після отримання розвідінформації прокремлівський пропагандист викладав її у підконтрольних російській спецслужбі пабліках. У подальшому ворог використовував ці дані для підготовки ракетно-дронових ударів по Дніпру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його підривної діяльності.

Тоді було проведено комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони і поетапно задокументовано фігуранта, щоб встановити особу його «зв’язкового» з росії.

На фінальному етапі спецоперації СБУ затримала ворожого інформатора.

За даними слідства, ним виявився фахівець у сфері IT-технологій, ідеологічний прихильник рашизму. Влітку 2023 року він почав публікувати в забороненій соцмережі «Вконтакте» дописи на підтримку кремлівського режиму.

Таким чином він привернув на себе увагу рашистського блогера, який запропонував айтішнику співпрацю на користь рф.

Для збору розвідданих фігурант їздив по місту в «маршрутках», з яких приховано фотографував місця ймовірного перебування або проїзду українських військ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій. Також зафіксовано перекази коштів на його криптовалютний гаманець, які надходили з рф.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

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