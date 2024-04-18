Вимагали хабар у 100 тисяч доларів: ВАКС засудив до ув’язнення мера Рені Плєхова та ексдепутата міськради Пойдолова

Правопорушників було викрито після отримання частини неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів.

Фото: iskra-media.com

Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років міського голову Рені Одеської області і до 10 років колишнього депутата Ренійської міської ради за одержання $50 тисяч неправомірної вигоди. Про це повідомляє ВАКС.

За даними ЗМІ, йдеться про мера Рені Ігоря Плєхова та колишнього депутата Ренійської міської ради Івана Пойдолова.

Так, у середу, 17 квітня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду визнала винуватими Ренійського міського голову Ізмаїльського району Одеської області та колишнього депутата місцевої ради. Їх визнали винуватими у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Обвинуваченим призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 та 10 років, відповідно, з позбавленням права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки, з конфіскацією всього належного їм майна.

Як відомо, обвинувачені висловили особі прохання надати їм неправомірну вигоду в сумі 100 тисяч доларів за забезпечення передачі в оренду земельної ділянки комунальної власності площею близько 2,5 га. Після отримання частини неправомірної вигоди у сумі 50 тисяч доларів правопорушників було викрито.

Вирок може бути оскаржений упродовж тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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