Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині: в ОВА розповіли про наслідки

Усі ворожі повітряні цілі вдалося знищити, але уламки спричинили пожежі.

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У четвер, 18 квітня, російські окупанти атакували Івано-Франківську область, цілячись по об'єктах енергетики. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук.

Почалися пожежі через падіння уламків. На щастя, ніхто не постраждав.

«Ранок для Прикарпаття почався неспокійно. На світанку ворог атакував Івано-Франківщину ударними безпілотниками. Ціллю були об’єкти критичної інфраструктури», - розповіла вона.

За словами голови ОВА, усі повітряні цілі знешкоджені, але унаслідок падіння уламків виникли пожежі.

«На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці працюють відповідні служби. Ситуація контрольована», - додала Онищук.

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