18 квітня: яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні відзначається День пам'яток історії та культури України.

У четвер, 18 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

18 квітня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День газетного оглядача, Міжнародний день піци, Міжнародний день радіоаматора, День поширення інформації про аутизм серед дорослих, День незалежності власників домашніх тварин, Міжнародний день жонглерів.

В Україні - День пам'яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста, День народження газової промисловості, в Японії - День винахідника, у Бразилії - День дружби, у США - День печива у формі тварин.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Солунського, четвер Великого канону.

Календар важливих подій за 18 квітня:

1902 - Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовувати для встановлення особи злочинців;

1909 - Ватикан канонізував Жанну д'Арк;

1934 - Американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас;

1936 - Відкрилася перша виставка архітектури Радянської України;

1942 - Американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії;

1943 - СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі розстріляли гестапівці;

1946 - У зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй;

1949 - Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошено Республіку Ірландія;

1961 - У Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви;

1966 - Відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії;

1968 - Старий Лондонський міст продають американській компанії, яка переправить його, камінь за каменем, із Британії до Аризони, де його буде знову побудовано;

1995 - Київська міська рада ухвалила рішення про повернення стародавнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла;

2008 - Групі дослідників з університету Манчестера вдалося створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.

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