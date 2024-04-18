18 квітня: яке сьогодні свято та головні події

У четвер, 18 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.
18 квітня відзначають Міжнародний день пам'яток і визначних місць, День газетного оглядача, Міжнародний день піци, Міжнародний день радіоаматора, День поширення інформації про аутизм серед дорослих, День незалежності власників домашніх тварин, Міжнародний день жонглерів.
В Україні - День пам'яток історії та культури, День заснування Товариства Червоного Хреста, День народження газової промисловості, в Японії - День винахідника, у Бразилії - День дружби, у США - День печива у формі тварин.
Православна церква вшановує пам'ять преподобного Івана Солунського, четвер Великого канону.
Календар важливих подій за 18 квітня:
1902 - Данія стала першою країною, в якій відбитки пальців стали використовувати для встановлення особи злочинців;
1909 - Ватикан канонізував Жанну д'Арк;
1934 - Американець Кентрелл відкрив першу пральню-автомат у містечку Форт-Ворт штату Техас;
1936 - Відкрилася перша виставка архітектури Радянської України;
1942 - Американська авіація здійснила перше бомбардування території Японії;
1943 - СРСР заявив, що поляків у Катинському лісі розстріляли гестапівці;
1946 - У зв'язку зі створенням ООН у Женеві оголошено про розпуск Ліги Націй;
1949 - Ірландія вийшла з Британської Співдружності. Проголошено Республіку Ірландія;
1961 - У Києві відбулася демонстрація проти закриття Андріївської церкви;
1966 - Відбулася перша телетрансляція в кольорі церемонії вручення нагород Американської кіноакадемії;
1968 - Старий Лондонський міст продають американській компанії, яка переправить його, камінь за каменем, із Британії до Аризони, де його буде знову побудовано;
1995 - Київська міська рада ухвалила рішення про повернення стародавнього герба міста Києва із зображенням Архангела Михаїла;
2008 - Групі дослідників з університету Манчестера вдалося створити найменший у світі одноелектронний транзистор, сконструйований на основі графенових наноплівок.
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