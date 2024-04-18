18 апреля: какой сегодня праздник и главные события

Сегодня отмечается День памятников истории и культуры Украины.

В четверг, 18 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

18 апреля отмечают Международный день достопримечательностей и достопримечательностей, День газетного обозревателя, Международный день пиццы, Международный день радиолюбителя, День распространения информации об аутизме среди взрослых, День независимости владельцев домашних животных, Международный день жонглеров.

В Украине – День памятников истории и культуры, День основания Общества Красного Креста, День рождения газовой промышленности, в Японии – День изобретателя, в Бразилии – День дружбы, в США – День печенья в форме животных.

Православная церковь чтит память преподобного Иоанна Солунского, четверг Великого канона.

Календарь важных событий за 18 апреля:

1902 – Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использовать для установления личности преступников;

1909 – Ватикан канонизировал Жанну д'Арк;

1934 – Американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас;

1936 – Открылась первая выставка архитектуры Советской Украины;

1942 – Американская авиация осуществила первую бомбардировку территории Японии;

1943 – СССР заявил, что поляков в Катынском лесу расстреляли гестаповцы;

1946 – В связи с созданием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций;

1949 – Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия;

1961 – В Киеве состоялась демонстрация против закрытия Андреевской церкви;

1966 – Состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии;

1968 – Старый Лондонский мост продают американской компании, которая переправит его, камень за камнем, из Британии в Аризону, где он будет вновь построен;

1995 – Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила;

2008 – Группе исследователей из университета Манчестера удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.

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