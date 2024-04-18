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Куда планируется потратить деньги из замороженных российских активов: ответ Дениса Шмыгаля

11:59, 18 апреля 2024
Активы рф будут использоваться для восстановления Украины, в том числе ремонта энергетических объектов, которые повредили россияне во время ракетных ударов по Украине.
Куда планируется потратить деньги из замороженных российских активов: ответ Дениса Шмыгаля
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время министерского круглого стола в рамках Spring Meetings рассказал, куда планируется потратить деньги из замороженных российских активов.

По словам премьера, активы будут использоваться для восстановления Украины, в том числе ремонта энергетических объектов, повредивших россияне во время ракетных ударов по Украине.

«Настаиваем на использовании замороженных российских активов для усиления и восстановления Украины. В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры», - заявил Шмыгаль.

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