Куда планируется потратить деньги из замороженных российских активов: ответ Дениса Шмыгаля

Активы рф будут использоваться для восстановления Украины, в том числе ремонта энергетических объектов, которые повредили россияне во время ракетных ударов по Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время министерского круглого стола в рамках Spring Meetings рассказал, куда планируется потратить деньги из замороженных российских активов.

По словам премьера, активы будут использоваться для восстановления Украины, в том числе ремонта энергетических объектов, повредивших россияне во время ракетных ударов по Украине.

«Настаиваем на использовании замороженных российских активов для усиления и восстановления Украины. В условиях ограниченности ресурсов сосредоточимся на неотложных потребностях, таких как ремонт энергетической и критической инфраструктуры», - заявил Шмыгаль.

Концентрируемся на конкретных шагах и приоритетных для инвестиций секторах построения устойчивой военной экономики. Делаем все усилия для финансовой устойчивости и самодостаточности нашей экономики.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.