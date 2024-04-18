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Владимир Зеленский назвал Всемирному банку три приоритета для Украины

11:24, 18 апреля 2024
Важными критериями для Украины является финансовая поддержка, использование замороженных активов России и планирование экономики.
Владимир Зеленский назвал Всемирному банку три приоритета для Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал три приоритета для Украины во время участия в круглом столе в поддержку страны во Всемирном банке 17 апреля.

Так, Глава государства назвал первым приоритетом финансовую поддержку.

«Защищая жизнь, важно видеть перспективу. Не просто то, как будешь стоять завтра, а как ты устоишь в войне. Для этого требуется достаточная финансовая поддержка. У Путина деньги как оружие. И нам нужен действенный финансовый щит», – сказал Президент.

Зеленский упомянул замороженные российские активы как второй приоритет.

«Второе – справедливость. Замороженные российские активы должны работать против российского террора. Кремль как единственный виновник этой войны должен уплатить реально болезненную цену за нее», - заявил Глава государства.

Последним приоритетом президент назвал экономику.

«Третий приоритет – это планирование. Уже сейчас мы планировать 25-й год. Россия уничтожила значительную часть нашей энергетики, экономики. Требуется восстановление. Нужна новая экономическая состоятельность», – отметил Зеленский.

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