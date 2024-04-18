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Украина вынуждена была потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения из-за нехватки обещанных партнерами снарядов и оружия, — глава Минфина

08:34, 18 апреля 2024
Сергей Марченко подчеркнул, что отсутствие или задержка помощи отражается на ситуации на поле боя, а также уменьшает экономический потенциал Украины.
Украина вынуждена была потратить 4 млрд долларов на закупку вооружения из-за нехватки обещанных партнерами снарядов и оружия, — глава Минфина
Фото: mof.gov.ua
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В среду, 17 апреля, министр финансов Украины Сергей Марченко принял участие в пятом министерском круглом столе Всемирного Банка и МВФ вместе с Президентом Владимиром Зеленским (по видеосвязи) и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Это событие посвящено исключительно Украине. На нем собираются министры финансов, а также руководство ведущих международных финансовых организаций.

Партнеры, по словам Марченко, заверили Украину в поддержке. Он выразил надежду, что это найдет воплощение в конкретных действиях.

В своем выступлении министр отметил сложную ситуацию, в которой оказалась Украина в начале года из-за недостаточного количества финансирования и вооружения. Финансовая стабильность, по его словам, помогла сохранить эффективная политика Кабмина.

«4 млрд долларов США – именно такой объем средств на закупку вооружения потратило Правительство, в условиях когда не хватало обещанных партнерами снарядов и оружия. И это имеет негативные последствия для бюджета», – сказал Марченко.

Отсутствие или задержка помощи отражается в ситуации на поле боя, а также уменьшает экономический потенциал Украины, подчеркнул министр.

Он призвал партнеров ускорить поиск механизма использования замороженных российских активов в пользу Украины.

«Для победы нам критически необходимо уравнять военные ресурсы с ресурсами агрессора», - сказал Марченко.

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