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Володимир Зеленський назвав Світовому банку три пріоритети для України

11:24, 18 квітня 2024
Важливими критеріями для України є фінансова підтримка, використання заморожених активів рф та планування економіки.
Володимир Зеленський назвав Світовому банку три пріоритети для України
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Президент України Володимир Зеленський назвав три пріоритети для України під час участі у круглому столі на підтримку країни у Світовому банку 17 квітня.

Так, Глава держави назвав першим пріоритетом фінансову підтримку.

«Захищаючи життя, важливо бачити перспективу. Не просто те, як стоятимеш завтра, а як ти вистоїш у війні. Для цього потрібна достатня фінансова підтримка. Путін має гроші як зброю. І нам потрібен дієвий фінансовий щит», - сказав Президента.

Зеленський згадав заморожені російські активи як другий пріоритет .

«Друге - справедливість. Заморожені російські активи повинні працювати проти російського терору. Кремль як єдиний винуватець цієї війни повинен сплатити реально болісну ціну за неї», - заявив Глава держави.

Останнім пріоритетом Президент назвав економіку.

«Третій пріоритет - це планування. Вже зараз ми маємо планувати 25-й рік. росія знищила значну частину нашої енергетики, нашої економіки. Потрібна відбудова. Потрібна нова економічна спроможність», - зазначив Зеленський.

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