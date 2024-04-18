Куди планується витратити гроші із заморожених російських активів: відповідь Дениса Шмигаля

Активи рф будуть використовуватися для відновлення України, в тому числі ремонту енергетичних об'єктів, які пошкодили росіяни під час ракетних ударів по Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час міністерського круглого столу в межах Spring Meetings розповів, куди планується витратити гроші із заморожених російських активів.

За словами прем’єра, активи будуть використовуватися для відновлення України, в тому числі ремонту енергетичних об'єктів, які пошкодили росіяни під час ракетних ударів по Україні.

«Наполягаємо на використанні заморожених російських активів для посилення та відновлення України. В умовах обмеженості ресурсів зосередимося на нагальних потребах, таких як ремонт енергетичної та критичної інфраструктури», - заявив Шмигаль.

Концентруємося на конкретних кроках та пріоритетних для інвестицій секторах для побудови сталої військової економіки. Робимо все можливе для фінансової стійкості та самодостатності нашої економіки.

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