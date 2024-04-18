Оккупанты атаковали критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области: в ОВА рассказали о последствиях

Все вражеские воздушные цели удалось уничтожить, но обломки повлекли за собой пожары.

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В четверг, 18 апреля, российские оккупанты атаковали Ивано-Франковскую область, целясь по объектам энергетики. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

Начались пожары из-за падения обломков. К счастью, никто не пострадал.

«Утро для Прикарпатья началось неспокойно. На рассвете враг атаковал Ивано-Франковскую область ударными беспилотниками. Целью были объекты критической инфраструктуры», – рассказала она.

По словам главы ОВА, все воздушные цели обезврежены, но в результате падения обломков возникли пожары.

«К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работают соответствующие службы. Ситуация контролируемая», - добавила Онищук.

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