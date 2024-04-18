Требовали взятку в 100 тысяч долларов: ВАКС приговорил к заключению мэра Рени Плехова и экс-депутата горсовета Пойдолова

Правонарушители были разоблачены после получения части неправомерной выгоды на сумму 50 тысяч долларов.

Фото: iskra-media.com

Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам мэра Рени Одесской области и к 10 годам бывшего депутата Ренийского городского совета за получение $50 тысяч неправомерной выгоды. Об этом сообщает ВАКС.

По данным СМИ, речь идет о мэре Рени Игоре Плехове и бывшем депутате Ренийского городского совета Иване Пойдолове.

Так, в среду, 17 апреля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновными Ренийского мэра Измаильского района Одесской области и бывшего депутата местного совета. Их признали виновными в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 и 10 лет, соответственно, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти сроком 3 года, с конфискацией всего принадлежащего им имущества.

Как известно, обвиняемые высказали особе просьбу предоставить им неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч долларов за обеспечение передачи в аренду земельного участка коммунальной собственности площадью около 2,5 га. После получения части неправомерной выгоды на сумму 50 тысяч долларов правонарушители были разоблачены.

Приговор может быть обжалован в течение тридцати дней со дня его оглашения путем подачи апелляционной жалобы через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.