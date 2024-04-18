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Поляки можуть відновити блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною

10:35, 18 квітня 2024
Йдеться про КПП «Краківець», «Шегині» та «Мостиська».
Поляки можуть відновити блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною
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Польські протестувальники можуть заблокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП «Краківець», «Шегині» та «Мостиська». Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

«На жаль, вчора отримали від польських прикордонників попередню інформацію про те, що сьогодні близько 9 години польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху по напрямку «Краківця» та пункту пропуску «Шегині». По «Краківцю» ці дії можуть тривати десь два дні, а по напрямку пункту пропуску «Шегині» протягом сьогоднішнього дня до завтра до 9:00 ранку», - зазначив Демченко.

Речник зазначив, що буде додатково повідомлено, коли польські фермери розпочнуть блокаду.

Державна митна служба розповіла, що 18 квітня зранку поляки можуть заблокувати пункт пропуску «Медика-Мостиська».

«Попередньо мітингувальники планують повністю заблокувати рух вантажних транспортних засобів у обох напрямках: вʼїзд та виїзд з України. Попередній обумовлений термін блокування - 1 доба з імовірним продовженням», - йдеться у повідомленні.

Андрій Демченко зазначив, що станом на ранок 18 квітня блокується два напрямки – «Ягодин» і «Рава-Руська». Через ці два пункти пропуску фактично блокується можливість проїзду вантажівок, які слідують з України в Польщу. Така ситуація спостерігається вже певний час.

«По «Ягодину» і «Рава-Руській», якщо говорити напрямок в'їзду в Україну, то пропускається певна кількість вантажівок, але менше по напрямку «Ягодина», хоч це найбільший інфраструктурний напрямок. За минулу добу тут перетнуло 70 вантажівок в бік України. Мають місце й черги. По цих напрямках це десь 570 вантажівок сукупно очікують на можливість проїзду в бік України», - зазначив речник.

Зберігаються черги і на інших напрямках, які були раніше розблоковані. Зокрема, по напрямку «Краківця» та пункту пропуску «Шегині» у чергах стоять близько 800 та 600 вантажівок відповідно.

«Хоч рух тут досить інтенсивний, але через те, що блокуються певні пункти пропуску, то водії і перевізники обирають для себе більш інтенсивно ці напрямки», - додав Демченко.

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