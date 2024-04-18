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290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: ВАКС обрав запобіжний захід організаторам злочинної групи

11:07, 18 квітня 2024
Застосовано запобіжний захід до співорганізатора та одного з членів злочинної організації.
290 млн грн збитків на Чернівецькій митниці: ВАКС обрав запобіжний захід організаторам злочинної групи
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Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 60 млн грн застави одному з підозрюваних - співорганізатору злочинної організації на Чернівецькій митниці. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«17 квітня 2024 року слідчі судді ВАКС застосували запобіжні заходи до колишнього керівника митниці – співорганізатора злочинної організації, яка діяла на Чернівецькій митниці, та одного з учасників злочинної організації, який за вказівкою співорганізатора організував побиття журналістів», — йдеться у повідомленні.

Суд підтримав позицію прокурора та застосував до співорганізатора запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 60 млн грн застави.

До члена злочинної організації застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У той же час суд визначив як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 6 млн грн.

Термін тримання під вартою - до 14.06.2024 включно.

У разі внесення застави на осіб будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Встановлено, що протягом 2017-2019 рр. на Чернівецькій митниці застосовували механізм мінімізації митних платежів під час ввезення в Україну високоліквідних товарів - одягу, взуття аксесуарів. За цим стояла злочинна організація на чолі з генералом начальником митниці, який також був депутатом Чернівецької обласної ради та двома підприємцями. Учасники злочинної групи організували незаконне ввезення через митний пост "Вадул-Сірет" високоліквідних товарів із Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт із ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.

За останньою схемою, посадові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост "Чернівці" для завершення оформлення та сплати занижених платежів.

Дії цієї групи з мінімізації митних платежів за схемою так званого сірого імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків у вигляді несплачених податків.

До злочинної організації входили 11 осіб, одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації вдалося затримати.

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