Збитки на майже 860 000 гривень: судитимуть заступника командира військової частини з Сумщини

Через бездіяльність посадовця військовослужбовці, яких притягували до дисциплінарної відповідальності, продовжували отримувати надбавки та премії.

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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та скерувало обвинувальний акт до суду стосовно заступника командира однієї з військових частин з Сумської області. Про це поінформували на офіційному сайті ДБР.

За своїми посадовими обов’язками офіцер мав проводити звірки з Військовою службою правопорядку та подавати командиру списки військовослужбовців, які вчинили адміністративні правопорушення й мають бути позбавлені грошових премій та додаткових грошових винагород.

Натомість він впродовж 6 місяців не помічав 13 порушників, які продовжували незаконно отримувати доплати. Через такі дії загальна сума збитків завданих державі склала майже 860 тис. гривень.

У межах досудового розслідування вже відшкодовано майже 300 тис. гривень незаконно виплачених коштів.

Заступник командира частини обвинувачується у недбалому ставленні військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

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