Правовой статус и виды общественных объединений: разъяснение Минюста

Важным инструментом политического и социального развития, удовлетворения разнообразных потребностей общества и его интересов выступают общественные объединения.

Общественная активность является неотъемлемой частью любого демократического общества. Да, важным инструментом политического и социального развития, удовлетворения разнообразных потребностей общества и его интересов выступают общественные объединения. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Общественные объединения являются одним из видов общественных формирований.

Общественное объединение - это добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в том числе экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов.

Общественное объединение по организационно-правовой форме образуется как:

общественная организация;

общественный союз.

Общественная организация – это общественное объединение, учредителями и членами (участниками) которого являются физические лица.

Общественный союз – это общественное объединение, учредителями которого являются юридические лица частного права, а членами (участниками) могут быть юридические лица частного права и физические лица.

Учредители общественных объединений:

учредителями общественной организации могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, достигших 18 лет, а молодежной и детской общественной организации – 14 лет;

учредителями общественного союза могут быть юридические лица частного права, включая общественные объединения со статусом юридического лица. Учредителями общественного союза не могут быть политические партии, а также юридические лица, в отношении которых принято решение об их прекращении или находящихся в процессе прекращения;

количество учредителей общественного объединения не может быть меньше двух человек;

учредителями общественного союза не могут быть юридические лица частного права, единственным учредителем которых является одно и то же лицо;

учредителем общественного союза не может быть юридическое лицо частного права, если учредитель (владелец существенного участия) этого юридического лица внесен в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции;

учредителем общественной организации не может быть лицо, которое признано судом недееспособным;

полномочия учредителя общественного объединения истекают после государственной регистрации общественного объединения в установленном законом порядке.

Члены (участники) общественного объединения:

членами (участниками) общественной организации, кроме молодежной и детской, могут быть граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые находятся в Украине на законных основаниях, достигших 14 лет. Возраст членов молодежной, детской организации определяется ее уставом в пределах, установленных законом.

членами (участниками) общественного союза, кроме молодежного и детского могут быть юридические лица частного права, в том числе общественные объединения со статусом юридического лица, физические лица, достигшие 18 лет и не признанные судом недееспособными. Возраст членов молодежного, детского союза определяется его уставом в пределах, установленных законом.

Таким образом, учредителями общественного союза могут быть исключительно юридические лица частного права, включая общественные объединения со статусом юридического лица, однако членами союза могут быть как юридические лица частного права, так и физические лица.

Общественное объединение может осуществлять деятельность со статусом юридического или без такого статуса. Общественное объединение со статусом юридического лица является непредпринимательским обществом, основная цель которого не является получение прибыли.

«Если перед Вами встал вопрос, зарегистрировать общественную организацию со статусом юридического лица или без этого, следует ознакомиться с преимуществами каждого варианта.

Общественное объединение со статусом юридического лица имеет следующие преимущества:

может иметь собственное обособленное имущество;

быть участником гражданских правоотношений;

иметь собственную печать, расчетный счет в банке;

иметь зарегистрированную в установленном порядке символику;

основывать медиа;

создавать свои обособленные подразделения;

быть истцом и ответчиком в суде;

осуществлять хозяйственную деятельность.

Поэтому общественное объединение со статусом юридического лица может арендовать помещение, заключать другие гражданско-правовые договоры, брать на работу работников и т.д.

Наряду с преимуществами есть ряд недостатков:

более сложная процедура регистрации;

обязанность вести налоговую и финансовую отчетность

Следовательно, если целью общественного объединения является деятельность, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности, если цель общественного объединения не может быть реализована без найма работников, если учредители желают создавать в отдельных регионах обособленные подразделения, ячейки общественного объединения, учреждать газеты или периодические издания, участвовать в различных проектах и грантах, предусматривающих финансирование определенных целей, на которые направлена деятельность общественного объединения, следует выбирать путь создания общественного объединения со статусом юридического лица», — отметили в Минюсте.

Преимущества осуществления деятельности без статуса юридического лица

Общественное объединение без статуса юридического лица может осуществлять свою деятельность без руководящих органов и даже без устава. Кроме того, такое общественное объединение не должно вести бухгалтерский учет, финансовую и статистическую отчетность, быть зарегистрированными в органах доходов и сборов и уплачивать в бюджет обязательные платежи в соответствии с законом.

В случае принятия решения о самороспуске общественного объединения, процедура прекращения общественного объединения без статуса юридического лица значительно проще по сравнению с прекращением общественного объединения со статусом юридического лица.

Что значит – иметь всеукраинский статус общественного объединения?

Общественное объединение, зарегистрированное в установленном законом порядке, может иметь всеукраинский статус при наличии у него обособленных подразделений в большинстве административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и если такое общественное объединение подтвердило такой статус в порядке, установленном Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований". Подтверждение всеукраинского статуса общественного объединения и отказ от такого статуса добровольны. Сведения о всеукраинском статусе общественного объединения проверяются ежегодно уполномоченным органом по регистрации в соответствии с сведениями Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.

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