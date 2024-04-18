Правовой статус и виды общественных объединений: разъяснение Минюста

Общественная активность является неотъемлемой частью любого демократического общества. Да, важным инструментом политического и социального развития, удовлетворения разнообразных потребностей общества и его интересов выступают общественные объединения. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.
Общественные объединения являются одним из видов общественных формирований.
Общественное объединение - это добровольное объединение физических лиц и/или юридических лиц частного права для осуществления и защиты прав и свобод, удовлетворения общественных, в том числе экономических, социальных, культурных, экологических и других интересов.
Общественное объединение по организационно-правовой форме образуется как:
Общественная организация – это общественное объединение, учредителями и членами (участниками) которого являются физические лица.
Общественный союз – это общественное объединение, учредителями которого являются юридические лица частного права, а членами (участниками) могут быть юридические лица частного права и физические лица.
Учредители общественных объединений:
Члены (участники) общественного объединения:
Таким образом, учредителями общественного союза могут быть исключительно юридические лица частного права, включая общественные объединения со статусом юридического лица, однако членами союза могут быть как юридические лица частного права, так и физические лица.
Общественное объединение может осуществлять деятельность со статусом юридического или без такого статуса. Общественное объединение со статусом юридического лица является непредпринимательским обществом, основная цель которого не является получение прибыли.
«Если перед Вами встал вопрос, зарегистрировать общественную организацию со статусом юридического лица или без этого, следует ознакомиться с преимуществами каждого варианта.
Общественное объединение со статусом юридического лица имеет следующие преимущества:
Поэтому общественное объединение со статусом юридического лица может арендовать помещение, заключать другие гражданско-правовые договоры, брать на работу работников и т.д.
Наряду с преимуществами есть ряд недостатков:
Следовательно, если целью общественного объединения является деятельность, связанная с осуществлением хозяйственной деятельности, если цель общественного объединения не может быть реализована без найма работников, если учредители желают создавать в отдельных регионах обособленные подразделения, ячейки общественного объединения, учреждать газеты или периодические издания, участвовать в различных проектах и грантах, предусматривающих финансирование определенных целей, на которые направлена деятельность общественного объединения, следует выбирать путь создания общественного объединения со статусом юридического лица», — отметили в Минюсте.
Преимущества осуществления деятельности без статуса юридического лица
Общественное объединение без статуса юридического лица может осуществлять свою деятельность без руководящих органов и даже без устава. Кроме того, такое общественное объединение не должно вести бухгалтерский учет, финансовую и статистическую отчетность, быть зарегистрированными в органах доходов и сборов и уплачивать в бюджет обязательные платежи в соответствии с законом.
В случае принятия решения о самороспуске общественного объединения, процедура прекращения общественного объединения без статуса юридического лица значительно проще по сравнению с прекращением общественного объединения со статусом юридического лица.
Что значит – иметь всеукраинский статус общественного объединения?
Общественное объединение, зарегистрированное в установленном законом порядке, может иметь всеукраинский статус при наличии у него обособленных подразделений в большинстве административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и если такое общественное объединение подтвердило такой статус в порядке, установленном Законом Украины "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований". Подтверждение всеукраинского статуса общественного объединения и отказ от такого статуса добровольны. Сведения о всеукраинском статусе общественного объединения проверяются ежегодно уполномоченным органом по регистрации в соответствии с сведениями Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
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