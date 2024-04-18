В Одесской области уничтожили 850 кг кабачков: что произошло

850 кг опасных кабачков с нитратами пытались провезли для реализации на рынки Одесской области.

Фото: Сергей Ткачук/Фейсбук

В Одесской области не допустили к реализации 850 кг кабачков, поскольку в них обнаружили превышенное содержание нитратов. «Забракованная» партия прибыла из Турции. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук.

Овощи по фактическому содержанию нитратов не соответствовали требованиям ГСанПиН «Максимально допустимые уровни отдельных загрязняющих продуктов».

«В присутствии представителя Госпродпотребслужбы в Одесской области груз был уничтожен и не допущен к реализации на рынке Украины», ─ рассказал Ткачук.

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