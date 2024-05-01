Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

12:56, 1 мая 2024
Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.
Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда
Источник фото: volynnews.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением как основание для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом по ст. 69 УК, должно быть установлено на стадии судебного разбирательства уголовного производства, до вынесения приговора и назначения наказания, или же на стадии обжалования такого приговора в апелляционном порядке, то есть до вступления приговора в законную силу. Это подчеркнул в своем постановлении от 20 марта 2024 Кассационный уголовный суд по делу №740/4018/22.

Местный суд приговором признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 1 ст. 286-1 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права управлять транспортными средствами сроком 4 года.

При обстоятельствах, изложенных в приговоре, мужчина был признан виновным в том, что он 24 июня 2022 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, находился на асфальтированной площадке справа от проезжей части. При этом водитель, грубо нарушая требования п.п. 10.1., 10.2. ПДД, не убедившись в безопасности, приступил к движению автомобиля, и выполняя выезд на проезжую часть не предоставил дорогу велосипедистке, которая в это время двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении, в результате чего контактировал левым передним крылом автомобиля с велосипедисткой, что привело к падению последней на жесткое дорожное покрытие и получение потерпевшей телесных повреждений средней тяжести.

Суд разрешил гражданский иск в части возмещения морального вреда и расходов на лечение потерпевшей. Апелляционный суд изменил этот приговор в части гражданского иска, поданного обвиняемому. В кассационной жалобе защитник указывал на неучтение местными и апелляционным судами обстоятельств, которые являются основанием для назначения подзащитному более мягкого наказания, чем предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 286-1 УК, и просил применить ст. 69 УК.

Позиция КУС: оставлено без изменения решения судов предыдущих инстанций в части назначенного наказания.

Так, КУС проверил, что апелляционный суд рассмотрел доводы стороны защиты о наличии оснований для назначения обвиняемому наказания с применением положений ст. 69 УК и обоснованно признал их безосновательными.

Ссылка в кассационной жалобе на полное возмещение вреда, в обоснование чего добавлены копии квитанций, не заслуживает внимания КУС, ввиду того, что такие основания должны быть установлены именно на стадии судебного разбирательства уголовного производства до вынесения приговора и назначения наказания, или на стадии обжалования такого приговора в апелляционном порядке, то есть до вступления приговора в законную силу.

В то время как в данном случае осуществление платежей на имя потерпевшей в соответствии с предоставленными кассационным судом квитанциями по возмещению причиненного ущерба имело место уже после вступления приговора в законную силу.

Выполнение приговора суда, вступившего в законную силу, в части возмещения причиненного ущерба является прямой обязанностью лица, на которое такая обязанность возложена судом, а его неисполнение – имеет отдельные правовые последствия, и может влиять на привлечение такого лица к юридической ответственности, определенной законом.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Печерский райсуд Киева временно получит сразу двух судей

В столицу на 1 год переедут судьи из Винницкой области и из Днепра.

Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.

Влияет ли наличие уголовного производства относительно потерпевшего на оценку состояния необходимой обороны – позиция Верховного Суда

Осужденный утверждал, что он находился в состоянии необходимой обороны, а местный суд не обратил внимания на существование другого уголовного производства, открытого по факту причинения ему потерпевшим телесных повреждений.

Шевченковский районный суд Киева временно получит судью

Судью Андрея Анохина могут отправить в состав Шевченковского райсуда Киева на 1 год.

Апелляционный админсуд отменил постановление ТЦК о привлечении мужчины к ответственности за несообщение в 7-дневный срок ТЦК об изменении персональных данных – детали

К мужчине домой прибыли представители ТЦК с просьбой предоставить документы относительно его семейного положения, он лично предоставил в ТЦК все необходимые документы, но у него их отказались принимать, дали направление на прохождение ВЛК и составили протокол – что решил апелляционный админсуд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартный подход к разделу имущества и получению алиментов при разводе – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Фанда
    Оксана Фанда
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Сергій Ківалов
    Сергій Ківалов
    народний депутат України III-VIII скликань
  • Людмила Юхтенко
    Людмила Юхтенко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду