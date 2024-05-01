Можно ли назначить более мягкое наказание водителю при возмещении ущерба потерпевшему в ДТП после оглашения приговора – позиция Верховного Суда

Водитель нарушил ПДД, не предоставив дорогу велосипедистке, из-за чего она получила телесные повреждения, и пытался возместить ущерб уже после оглашения приговора –можно ли назначить более мягкое наказание решил Верховный Суд.

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Возмещение вреда, причиненного уголовным правонарушением как основание для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено законом по ст. 69 УК, должно быть установлено на стадии судебного разбирательства уголовного производства, до вынесения приговора и назначения наказания, или же на стадии обжалования такого приговора в апелляционном порядке, то есть до вступления приговора в законную силу. Это подчеркнул в своем постановлении от 20 марта 2024 Кассационный уголовный суд по делу №740/4018/22.

Местный суд приговором признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 1 ст. 286-1 УК к наказанию в виде лишения свободы сроком 3 года с лишением права управлять транспортными средствами сроком 4 года.

При обстоятельствах, изложенных в приговоре, мужчина был признан виновным в том, что он 24 июня 2022 года, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, находился на асфальтированной площадке справа от проезжей части. При этом водитель, грубо нарушая требования п.п. 10.1., 10.2. ПДД, не убедившись в безопасности, приступил к движению автомобиля, и выполняя выезд на проезжую часть не предоставил дорогу велосипедистке, которая в это время двигалась по правой стороне проезжей части в попутном направлении, в результате чего контактировал левым передним крылом автомобиля с велосипедисткой, что привело к падению последней на жесткое дорожное покрытие и получение потерпевшей телесных повреждений средней тяжести.

Суд разрешил гражданский иск в части возмещения морального вреда и расходов на лечение потерпевшей. Апелляционный суд изменил этот приговор в части гражданского иска, поданного обвиняемому. В кассационной жалобе защитник указывал на неучтение местными и апелляционным судами обстоятельств, которые являются основанием для назначения подзащитному более мягкого наказания, чем предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 286-1 УК, и просил применить ст. 69 УК.

Позиция КУС: оставлено без изменения решения судов предыдущих инстанций в части назначенного наказания.

Так, КУС проверил, что апелляционный суд рассмотрел доводы стороны защиты о наличии оснований для назначения обвиняемому наказания с применением положений ст. 69 УК и обоснованно признал их безосновательными.

Ссылка в кассационной жалобе на полное возмещение вреда, в обоснование чего добавлены копии квитанций, не заслуживает внимания КУС, ввиду того, что такие основания должны быть установлены именно на стадии судебного разбирательства уголовного производства до вынесения приговора и назначения наказания, или на стадии обжалования такого приговора в апелляционном порядке, то есть до вступления приговора в законную силу.

В то время как в данном случае осуществление платежей на имя потерпевшей в соответствии с предоставленными кассационным судом квитанциями по возмещению причиненного ущерба имело место уже после вступления приговора в законную силу.

Выполнение приговора суда, вступившего в законную силу, в части возмещения причиненного ущерба является прямой обязанностью лица, на которое такая обязанность возложена судом, а его неисполнение – имеет отдельные правовые последствия, и может влиять на привлечение такого лица к юридической ответственности, определенной законом.

Автор: Наталя Мамченко

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