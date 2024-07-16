На Ровенщине к патрульным приходит аист, чтобы попить воды: видео

Патрульные шутят, что приняли решение записать пернатого в переменный состав малой авиации.

В Ровенской области патрульные заботятся аистом, которому помогают пережить жару. Как рассказали в Нацполиции Украины, птица частенько наведывается к месту несения службы одного из экипажей, где его поят водой.

Патрульные шутят, что приняли решение записать пернатого в переменный состав малой авиации.

«Дозаправку» и «обслуживание» доверили одному из патрульных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.