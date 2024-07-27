Нацбанк презентовал новую памятную монету, посвященную украинским медикам: фото

НБУ выпустил в обращение новую памятную монету «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!», посвященную самоотверженному труду медицинских работников Украины.

Национальный банк Украины представил новую памятную монету, посвященную медикам. Об этом сообщает НБУ.

Презентация монеты «Країна супергероїв. Дякуємо медикам!» состоялась в детской больнице «Охматдет».

Презентовали новую памятную монету глава НБУ Андрей Пышный и генеральный директор НДСЛ «Охматдет» Владимир Жовнир. Они вручили первые памятные монеты работникам Охматдета, отмеченным за многолетний труд и профессиональные заслуги.

«Мы презентуем нашу новую монету в Охматдете – крупнейшей детской больнице Украины, которая, кроме невероятной профессиональной энергии, имеет для страны определенное символическое значение. Это сердце, бьющееся для всей страны, для каждого ребенка. К сожалению, кадры современной Украины – это врач, только что делавший операцию четырехмесячному малышу, а после удара российской ракеты в окровавленной одежде разбирает завалы. Важно, чтобы такие истории украинцев – невероятных и сильных – звучали и оставались в памяти. Они не ищут славы, но как никто заслуживают признания. Именно им мы посвящаем новую памятную монету. Все разрушено, мы отстроим. Враг может изуродовать бетонные стены, но никогда не разрушит характер украинцев», – сказал Андрей Пышный.

Глава Нацбанка сообщил, что работники НБУ перечислили свою дневную зарплату, собрав около 6,6 млн грн, которые будут переданы на восстановление и восстановление этого всемирно-известного медицинского центра.

На аверсе монеты изображена стилизованная полоска бинта, на которой проступила кровь в форме абриса территории Украины.

Вверху на зеркальном фоне отчеканена надпись УКРАИНА, справа от надписи малый Государственный Герб Украины. Под бинтом внизу справа – номинал монеты 5, графический знак гривны ₴ и год чеканки монеты 2024, внизу слева – логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе – в центре композиции смоделированы пересекающиеся полоски бинта. Они словно изолируют рану, накрытую рукой медика, который исцеляет и утоляет боль. Это символизирует самоотверженность и профессионализм медицинских работников, борющихся за жизнь людей в самых сложных обстоятельствах. Дизайн монеты создали художники художественной группы «АртТриум»: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Купить памятную монету можно будет с 30 июля 2024 года в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. В общей сложности через интернет-магазин будет реализовано 30 тысяч штук памятных монет, из них в первый день продаж будут доступны 20 тысяч штук.

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