Регистраторы и нотариусы смогут вносить сведения в Реестр недвижимости без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам утрачен

Государственные регистраторы и нотариусы получат право вносить сведения в электронный Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) на основании должным образом оформленных бумажных правоустанавливающих документов без подтверждения информации от БТИ. Это будет возможно сделать при условии, что доступ к соответствующим архивам был утрачен или они уничтожены в результате войны.
Соответствующий законопроект 11440 о внесении изменений в Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» об обеспечении механизма государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество при отсутствии доступа к материалам предприятий бюро технической инвентаризации 24 июля зарегистрировала группа народных депутатов во главе с Игорем Фрисом. Среди инициаторов этого проекта – основательница ОО «Верни свое» Ольга Онищук.
Как пояснила она, эти изменения разработаны прежде всего для владельцев разрушенных во время войны домов, которые:
Ключевое новшество упрощенного административного механизма подтверждения права собственности на объекты недвижимого имущества — регистраторам и нотариусам предоставляется право вносить сведения в ДРРП на основании должным образом оформленных бумажных правоустанавливающих документов без подтверждения информации от БТИ при условии, что доступ к соответствующим архивам был утрачен или же они уничтожении в результате вооруженной агрессии россии.
По словам Ольги Онищук, сколько сегодня таких архивов БТИ — точно неизвестно. Так, только в Харьковской области, которая фактически является прифронтовой территорией, не работают 5 из 30 БТИ (данные по состоянию на конец апреля 2024 года). Именно поэтому в законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ДРРП, тем самым получить доступ к электронной публичной услуге «єВідновлення».
«На очереди – распространение национального компенсационного механизма на ВТО. Следовательно, жителям таких территорий необходимо предоставить возможность верифицировать право собственности на недвижимость в пределах административной процедуры. Пока такие пострадавшие вынуждены признавать право собственности в судебном порядке: для граждан это дополнительное время и деньги, а также чрезмерная нагрузка на судебную систему» - указала она.
Введение и применение соответствующей специальной процедуры государственной регистрации прав собственности предполагается при наличии двух обязательных критериев:
Кроме того, во избежание использования указанного механизма в мошеннических целях законопроектом предлагается одновременно с государственной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество проводить государственную регистрацию обременения такого права на период действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены.
Во время действия такого обременения владельцу будет запрещаться совершать какие-либо сделки по недвижимому имуществу (кроме государственной регистрации прекращения права собственности в связи с уничтожением имущества) и запрещаться обращение взыскания на такое имущество.
В то же время законопроектом предусматривается возможность прекращения действия обременения до завершения военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены, в частности на основании решения суда, которым установлена принадлежность недвижимого имущества собственнику, или в случае исключения административно-территориальной единицы по местонахождению недвижимого имущества из Перечня территорий, на которых отсутствует доступ к регистровым книгам БТИ или такие книги уничтожены.
Автор: Наталя Мамченко
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