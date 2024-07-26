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Регистраторы и нотариусы смогут вносить сведения в Реестр недвижимости без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам утрачен

13:59, 26 июля 2024
Верховная Рада рассмотрит законопроект, который упростит регистрацию права собственности на недвижимость гражданам, имеющим бумажный оригинал правоустанавливающего документа, но в электронном Реестре недвижимости отсутствуют соответствующие данные.
Регистраторы и нотариусы смогут вносить сведения в Реестр недвижимости без подтверждения от БТИ, если доступ к архивам утрачен
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Государственные регистраторы и нотариусы получат право вносить сведения в электронный Государственный реестр прав на недвижимое имущество (ДРРП) на основании должным образом оформленных бумажных правоустанавливающих документов без подтверждения информации от БТИ. Это будет возможно сделать при условии, что доступ к соответствующим архивам был утрачен или они уничтожены в результате войны.

Соответствующий законопроект 11440 о внесении изменений в Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений» об обеспечении механизма государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество при отсутствии доступа к материалам предприятий бюро технической инвентаризации 24 июля зарегистрировала группа народных депутатов во главе с Игорем Фрисом. Среди инициаторов этого проекта – основательница ОО «Верни свое» Ольга Онищук.

Как пояснила она, эти изменения разработаны прежде всего для владельцев разрушенных во время войны домов, которые:

  • имеют на руках бумажные правоустанавливающие документы, то есть их право собственности на недвижимость возникло до 2013 года, до начала функционирования в Украине Государственного реестра прав на недвижимое имущество (ДРРП);
  • проживают или проживали в прифронтовых регионах, зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях (ТОТ);
  • не могут внести сведения в ДРРП в рамках административной процедуры (путем обращения к государственному регистратору или нотариусу) из-за отсутствия доступа или физического уничтожения архива бюро технической инвентаризации (БТИ), а потому не могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное жилье.

Ключевое новшество упрощенного административного механизма подтверждения права собственности на объекты недвижимого имущества — регистраторам и нотариусам предоставляется право вносить сведения в ДРРП на основании должным образом оформленных бумажных правоустанавливающих документов без подтверждения информации от БТИ при условии, что доступ к соответствующим архивам был утрачен или же они уничтожении в результате вооруженной агрессии россии.

По словам Ольги Онищук, сколько сегодня таких архивов БТИ — точно неизвестно. Так, только в Харьковской области, которая фактически является прифронтовой территорией, не работают 5 из 30 БТИ (данные по состоянию на конец апреля 2024 года). Именно поэтому в законопроекте предлагается создать перечень таких БТИ, чтобы владельцы недвижимости, которые в свое время регистрировали свое право собственности в этих учреждениях, могли обратиться к государственному регистратору или нотариусу и внести сведения в ДРРП, тем самым получить доступ к электронной публичной услуге «єВідновлення».

«На очереди – распространение национального компенсационного механизма на ВТО. Следовательно, жителям таких территорий необходимо предоставить возможность верифицировать право собственности на недвижимость в пределах административной процедуры. Пока такие пострадавшие вынуждены признавать право собственности в судебном порядке: для граждан это дополнительное время и деньги, а также чрезмерная нагрузка на судебную систему» ​​- указала она.

Введение и применение соответствующей специальной процедуры государственной регистрации прав собственности предполагается при наличии двух обязательных критериев:

  • Наличие у владельца правоустанавливающего документа на недвижимое имущество, на котором должна быть проставлена ​​регистрационная надпись БТИ или неотъемлемой частью которой должно быть регистрационное удостоверение БТИ.
  • Отсутствие доступа к бумажным носителям информации БТИ на основании уничтожения таких носителей в результате активных боевых действий или в связи с фактическим местонахождением их на временно оккупированной территории Украины.

Кроме того, во избежание использования указанного механизма в мошеннических целях законопроектом предлагается одновременно с государственной регистрацией прав собственности на недвижимое имущество проводить государственную регистрацию обременения такого права на период действия военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены.

Во время действия такого обременения владельцу будет запрещаться совершать какие-либо сделки по недвижимому имуществу (кроме государственной регистрации прекращения права собственности в связи с уничтожением имущества) и запрещаться обращение взыскания на такое имущество.

В то же время законопроектом предусматривается возможность прекращения действия обременения до завершения военного положения и в течение одного года со дня его прекращения или отмены, в частности на основании решения суда, которым установлена ​​принадлежность недвижимого имущества собственнику, или в случае исключения административно-территориальной единицы по местонахождению недвижимого имущества из Перечня территорий, на которых отсутствует доступ к регистровым книгам БТИ или такие книги уничтожены.

Автор: Наталя Мамченко 

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