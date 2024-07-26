В историческом центре Праги запретили ночной автомобильный трафик из-за шума

Такое решение приняли из-за постоянных жалоб от жителей на ночные беспорядки и шумное движение.

Источник фото: praha1.cz

В историческом центре столицы Чехии от 24 июля запретили ночной траффик. Такое решение приняли из-за многолетних жалоб жителей на ночные беспорядки и шумное движение в центральной части города, пишет администрация района Прага 1.

Запрет на движение автомобилей действует с 22:00 до 6:00. Исключение составляют такси, авто жителей, проживающих непосредственно в районе, а также экстренные службы и т.д.

Дорожные знаки были установлены на ряде улиц. За исполнением правил будет следить полиция.

За нарушение водителей могут оштрафовать на 1,5-2,5 тысяч чешских крон.

Источник фото: praha1.cz

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