В історичному центрі Праги заборонили нічний автомобільний трафік через шум

Таке рішення ухвалили через постійні скарги від мешканців на нічні безлади та шумний рух.

Джерело фото: praha1.cz

В історичному центрі столиці Чехії від 24 липня заборонили нічний трафік. Таке рішення ухвалили через багаторічні скарги мешканців на нічні безлади та шумний рух у центральній частині міста, пише адміністрація району Прага 1.

Заборона на рух автомобілів діє з 22:00 до 6:00. Виняток становлять таксі, автівки мешканців, які проживають безпосередньо у районі, а також екстрені служби тощо.

Дорожні знаки встановили на низці вулиць. За виконанням правил слідкуватиме поліція.

За порушення водіїв можуть оштрафувати на 1,5-2,5 тисячі чеських крон.

Джерело фото: praha1.cz

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