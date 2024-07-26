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Реєстратори і нотаріуси зможуть вносити відомості до Реєстру нерухомості без підтвердження від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено

13:59, 26 липня 2024
Верховна Рада розгляне законопроект, який спростить реєстрацію права власності на нерухомість громадянам, які мають паперовий оригінал правовстановлюючого документа, але в електронному Реєстрі нерухомості відсутні відповідні дані.
Реєстратори і нотаріуси зможуть вносити відомості до Реєстру нерухомості без підтвердження від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено
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Державні реєстратори і нотаріуси отримають право вносити відомості до електронного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП) на підставі належним чином оформлених паперових правовстановлюючих документів без підтвердження інформації від БТІ. Це буде можливо зробити за умови, що доступ до відповідних архівів було втрачено або ж вони знищенні внаслідок війни.

Відповідний законопроект 11440 про внесення змін до Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо забезпечення механізму державної реєстрації права власності на нерухоме майно за відсутності доступу до матеріалів підприємств бюро технічної інвентаризації 24 липня зареєструвала група народних депутатів на чолі з Ігорем Фрісом. Серед ініціаторів цього проекту – засновниця ГО «Поверни своє» Ольга Оніщук.

Як пояснила вона, ці зміни розроблені передусім для власників зруйнованих під час війни осель, які:

  • мають на руках паперові правовстановлюючі документи, тобто їх право власності на нерухомість виникло до 2013 року, до початку функціонування в Україні Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП);
  • мешкають чи мешкали у прифронтових регіонах, зоні активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
  • не можуть внести відомості до ДРРП в межах адміністративної процедури (шляхом звернення до державного реєстратора або нотаріуса) через відсутність доступу або фізичне знищення архіву бюро технічної інвентаризації (БТІ), а тому не можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване житло.

Ключова новація спрощеного адміністративного механізму підтвердження права власності на об’єкти нерухомого майна — реєстраторам і нотаріусам надається право вносити відомості до ДРРП на підставі належним чином оформлених паперових правовстановлювальних документів без підтвердження інформації від БТІ за умови, що доступ до відповідних архівів було втрачено або ж вони знищенні внаслідок збройної агресії росії.

За словами Ольги Оніщук, скільки сьогодні таких архівів БТІ — достеменно не відомо. Так, тільки в Харківській області, яка фактично є прифронтовою територію, не працюють 5 з 30 БТІ (дані станом на кінець квітня 2024 року). Саме тому в законопроекті пропонується створити перелік таких БТІ, аби власники нерухомості, які свого часу реєстрували своє право власності у цих установах, могли звернутися до державного реєстратора або нотаріуса і внести відомості до ДРРП, тим самим отримати доступ до електронної публічної послуги «єВідновлення».

«На черзі — поширення національного компенсаційного механізму на ТОТ. Тож, мешканцям таких територій необхідно надати можливість верифікувати право власності на нерухомість в межах адміністративної процедури. Наразі такі постраждалі змушені визнавати право власності в судовому порядку: для громадян це додатковий час і гроші, а також надмірне навантаження на судову систему» - вказала вона.

Запровадження та застосування відповідної спеціальної процедури державної реєстрації прав власності передбачається за наявності двох обов’язкових критеріїв:

  • Наявність у власника правовстановлюючого документа на нерухоме майно, на якому має бути проставлений реєстраційний напис БТІ або невід’ємною частиною якого має бути реєстраційне посвідчення БТІ.
  • Відсутність доступу до паперових носіїв інформації БТІ з підстав знищення таких носіїв у результаті активних бойових дій чи у зв’язку з фактичним місцезнаходженням їх на тимчасово окупованій території України.

Крім того, з метою уникнення використання зазначеного механізму у шахрайських цілях законопроектом пропонується одночасно з державною реєстрацією прав власності на нерухоме майно проводити державну реєстрацію обтяження такого права на період дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування.

Під час дії такого обтяження власнику заборонятиметься вчиняти будь-які правочини щодо нерухомого майна (крім державної реєстрації припинення права власності у зв’язку зі знищенням майна) та заборонятиметься звернення стягнення на таке майно.

У той же час законопроектом передбачається можливість припинення дії обтяження до завершення дії воєнного стану та протягом одного року з дня його припинення або скасування, зокрема на підставі рішення суду, яким встановлено належність нерухомого майна власнику, або у разі виключення адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням нерухомого майна з Переліку територій, на яких відсутній доступ до реєстрових книг БТІ або такі книги знищено.

Автор: Наталя Мамченко 

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Реєстратори і нотаріуси зможуть вносити відомості до Реєстру нерухомості без підтвердження від БТІ, якщо доступ до архівів втрачено

Верховна Рада розгляне законопроект, який спростить реєстрацію права власності на нерухомість громадянам, які мають паперовий оригінал правовстановлюючого документа, але в електронному Реєстрі нерухомості відсутні відповідні дані.

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