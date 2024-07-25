Валентина Симоненко сохранила статус судьи в отставке: СБУ не нашла доказательств получения гражданства РФ

Высший совет правосудия отказал общественным активистам в прекращении отставки судьи Верховного Суда.

Источник фото: SUD.UA

Высший совет правосудия 25 июля 2024 года отказался прекратить отставку судьи Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Валентины Симоненко.

Напомним, что основанием для рассмотрения вопроса о прекращении отставки Валентины Симоненко стала публикация программы «Схемы» (Радио Свобода) в октябре 2023 года, в которой утверждалось, что судья Верховного Суда получила гражданство РФ еще 10 апреля 2003 года.

В указанное время Валентина Симоненко осуществляла правосудие в должности судьи Апелляционного суда города Севастополя и была заместителем председателя суда.

Также «Схемы» утверждали, что Валентина Симоненко по состоянию на 2017 год была зарегистрирована в Ростовской области РФ.

После публикации «Схем» в Высший совет правосудия обратилось общественное объединение «Автомайдан», которое отметило необходимость прекращения отставки Валентины Симоненко из-за получения нею гражданства РФ.

Еще раньше, во время конкурса на должности судей Верховного Суда, Общественный совет добропорядочности сообщал, что Валентина Симоненко была зарегистрирована в аннексированном РФ Крыму как налогоплательщик и получила там индивидуальный налоговый номер РФ.

Валентина Симоненко претензии общественности тогда отвергла и назвала их «манипуляцией общественным мнением».

В феврале 2018 года она рассказывала «Судебно-юридической газете» следующее:

«Те, кто делает громкие заявления, должны знать, что в 2014 году, когда Крым и Севастополь были оккупированы Российской Федерацией, все базы данных, в том числе и налоговые, были ею присвоены.

Уже в 2015 году оккупационные власти самовольно всем зарегистрированным в этих базах гражданам Украины присвоили свои идентификационные номера. В такой ситуации оказались все крымчане, которые сейчас живут в Украине и вынуждены были покинуть территорию полуострова вследствие аннексии.

Также, не исключено, что возможная регистрация меня как налогоплательщика по паспорту гражданина Украины связана с автоматическим открытием наследства после смерти моей матери, согласно законодательству страны агрессора.

Однако подчеркиваю, я никогда не обращалась с заявлениями и просьбами, не сотрудничала с оккупационными властями и никогда не буду сотрудничать».

Высший совет правосудия в 2023 и 2024 годах дважды обращался в Службу безопасности Украины с просьбой сообщить, действительно ли Валентина Симоненко является гражданкой РФ.

Впрочем, Департамент защиты национальной государственности (ДЗНД) СБУ дважды предоставлял ВСП уже общеизвестную информацию о присвоении Валентине Симоненко индивидуального налогового номера в Крыму и использовании для этого украинского паспорта судьи в отставке. Однако подтвердить факт получения нею гражданства РФ, в СБУ не смогли из-за отсутствия соответствующих данных в распоряжении СБУ.

В итоге, как сообщил 25 июля докладчик – председатель ВСП Григорий Усик, «достаточных доказательств приобретения Валентиной Симоненко гражданства другого государства нет».

Валентина Симоненко, в свою очередь, направила в ВСП свои объяснения, в которых повторила, что гражданство РФ она никогда не получала.

Наличие индивидуального налогового номера судья в отставке объяснила тем, что после оккупации полуострова РФ ее родная сестра, проживающая в Крыму, оформляла наследство на земельный участок 0,04 га в Севастополе, как на себя, так и на Валентину Симоненко.

Лично Валентина Симоненко ни тогда, ни позже в Крым не ездила, вопросами оформления наследия занималась исключительно сестра судьи в отставке.

Во время процедуры оформления наследства с заявлением об оформлении идентификационного номера налогоплательщика Валентина Симоненко в соответствующие органы РФ не обращалась и вообще считает этот номер недействительным.

Российский налоговый номер, вероятно, был присвоен судье после обращения местного нотариуса, оформлявшего наследство по заявлению родной сестры судьи. При этом документом, использованным для присвоения Валентине Симоненко идентификационного номера, был ее украинский паспорт, выданный в 2015 году.

Также судья в отставке добавила, что указанные обстоятельства уже проверялись как во время конкурса на должности судей Верховного Суда в 2017 году, так и во время инициированного общественными активистами соответствующего дисциплинарного дела относительно Валентины Симоненко в 2018 году.

В итоге Высший совет правосудия 25 июля признал неподтвержденной информацию о приобретении Валентиной Симоненко гражданства РФ и отказал общественным активистам в прекращении отставки судьи Верховного Суда.

«За» соответствующее решение проголосовали все 12 присутствующих на заседании членов Совета правосудия.

Автор: Вячеслав Хрипун

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