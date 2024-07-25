Валентина Сімоненко зберегла статус судді у відставці: СБУ не знайшла доказів набуття громадянства РФ

Вища рада правосуддя відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

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Вища рада правосуддя 25 липня 2024 року відмовилась припинити відставку судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Валентини Сімоненко.

Нагадаємо, що підставою для розгляду питання про припинення відставки Валентини Сімоненко стала публікація програми «Схеми» (Радіо Свобода) у жовтні 2023 року, в якій стверджувалося, що суддя Верховного Суду набула громадянство РФ ще 10 квітня 2003 року.

У зазначений час Валентина Сімоненко здійснювала правосуддя на посаді судді Апеляційного суду міста Севастополя та була заступником голови суду.

Також «Схеми» стверджували, що Валентина Сімоненко станом на 2017 рік була зареєстрована у Ростовській області РФ.

Після публікації «Схем» до Вищої ради правосуддя звернулося громадське об’єднання «Автомайдан», яке зазначило про необхідність припинення відставки Валентини Сімоненко через набуття нею громадянства РФ.

Ще раніше, під час конкурсу на посади суддів Верховного Суду, Громадська рада доброчесності повідомляла, що Валентина Сімоненко була зареєстрована в анексованому РФ Криму як платник податків та отримала там індивідуальний податковий номер РФ.

Валентина Сімоненко претензії громадськості тоді відкинула та назвала їх «маніпуляцією суспільною думкою».

У лютому 2018 року вона розповідала «Судово-юридичній газеті» наступне:

«Ті, хто робить гучні заяви, мали би знати, що у 2014 році, коли Крим та Севастополь були окуповані Російською Федерацією, усі бази даних, у тому числі й податкові, були нею привласнені.

Вже у 2015 році окупаційна влада самовільно усім зареєстрованим у цих базах громадянам України присвоїла свої ідентифікаційні номери. В такій ситуації опинились усі кримчани, які зараз живуть в Україні та які змушені були покинути територію півострова за наслідками анексії.

Також, ймовірно, можлива реєстрація мене як платника податків за паспортом громадянина України пов'язана з автоматичним відкриттям спадщини після смерті моєї матері, відповідно до законодавства країни агресора.

Проте, наголошую, я ніколи не зверталась із заявами та проханнями, не співпрацювала з окупаційною владою і ніколи не співпрацюватиму».

Вища рада правосуддя у 2023 та 2024 роках двічі зверталася до Служби безпеки України з проханням повідомити, чи дійсно Валентина Сімоненко є громадянкою РФ.

Втім Департамент захисту національної державності (ДЗНД) СБУ двічі надавав ВРП вже загальновідому інформацію про присвоєння Валентині Сімоненко індивідуального податкового номеру в Криму та використанні для цього українського паспорту судді у відставці. Однак підтвердити факт набуття нею громадянства РФ в СБУ не змогли через відсутність відповідних даних у розпорядженні СБУ.

У підсумку, як повідомив 25 липня доповідач – голова ВРП Григорій Усик, «достатніх доказів набуття Валентиною Сімоненко громадянства іншої держави немає»

Валентина Сімоненко, у свою чергу, надіслала до ВРП свої пояснення, в яких повторила, що громадянства РФ вона ніколи не отримувала.

Наявність індивідуального податкового номеру суддя у відставці пояснила тим, що після окупації півострова РФ її рідна сестра, яка проживає в Криму, оформлювала спадщину на земельну ділянку 0,04 га у Севастополі як на себе, так і на Валентину Сімоненко.

Особисто Валентина Сімоненко ані тоді, ані пізніше у Крим не їздила, питаннями оформлення спадщини опікувалася виключно сестра судді у відставці.

Під час процедури оформлення спадщини із заявою про оформлення ідентифікаційного номеру платника податків Валентина Сімоненко до відповідних органів РФ не зверталася та й взагалі вважає цей номер недійсним.

Російський податковий номер, ймовірно, було присвоєно судді після звернення місцевого нотаріуса, який оформляв спадщину за заявою рідної сестри судді. При цьому документом, який був використаний для присвоєння Валентині Сімоненко ідентифікаційного номеру, був її український паспорт, виданий у 2015 році.

Також суддя у відставці додала, що зазначені обставини вже перевірялися як під час конкурсу на посади суддів Верховного Суду у 2017 році, так і під час ініційованої громадськими активістами відповідної дисциплінарної справи щодо Валентини Сімоненко у 2018 році.

У підсумку Вища рада правосуддя 25 липня визнала непідтвердженою інформацію про набуття Валентиною Сімоненко громадянства РФ і відмовила громадським активістам у припиненні відставки судді Верховного Суду.

«За» відповідне рішення проголосували усі 12 присутніх на засіданні членів Ради правосуддя.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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