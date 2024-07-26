В Карпатах вблизи границы с Румынией обнаружили тело мужчины

Пограничникам удалось выяснить, что мужчина является гражданином Украины 1979 года рождения.

Источник фото: Униан

В Карпатах вблизи границы с Румынией нашли тело мужчины. Как сообщили в ГПСУ, мужчину без признаков жизни обнаружил в ходе патрулирования пограничный наряд. Тело передали медицинским работникам для проведения соответствующих экспертиз.

В Госпогранслужбе предполагают, что, судя по месту обнаружения и «экипировки» мужчины, он, вероятно, намеревался незаконно пересечь государственную границу из Украины в Румынию.

Пограничникам удалось выяснить, что мужчина является гражданином Украины 1979 года рождения, жителем города Сумы.

«Это уже 12 случай гибели мужчины во время попытки незаконного пересечения государственной границы на горных участках с начала 2022 года. В очередной раз предостерегаем, что пересечение государственной границы вне пунктов пропуска – это не только незаконно, но и опасно», - подчеркнули в ГПСУ.

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