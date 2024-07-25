С 2027 года ученики школ и студенты смогут выбирать профиль обучения: что изменится

Правительство утвердило государственный стандарт профильного среднего образования.

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Кабинет Министров утвердил Государственный стандарт профильного среднего образования. Стандарт будут применять в академических лицеях (10–12 классы), заведениях профессионального (профессионально-технического), а также профессионального предвысшего и специализированного образования (относительно получения полного общего среднего образования).

Как сообщили в Министерстве образования и науки, этот стандарт предусматривает возможность формировать индивидуальную образовательную траекторию: учиться по академическому или профессиональному направлению. Учащиеся школ и студенты смогут выбирать профиль обучения, который будет предлагать учебные предметы / интегрированные курсы для углубленного или профессионально ориентированного изучения, а также предметы / интегрированные курсы вне профиля.

Обучаться по новому стандарту начнут с 1 сентября 2027 года (первая параллель/первый поток Новой украинской школы). До этого времени будет проходить подготовка к реформе: утверждение типовой образовательной программы и модельных учебных программ различных интегрированных курсов и учебных предметов, пилотирование, изменение сети учебных заведений, в том числе создание лицеев и т.д. Уже с 2025 года начнется пилотирование стандарта.

В МОН рассказали об основном, что внедрит стандарт в украинское образование:

Вибір профілю навчання, як-от: математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Години для вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за вибором. Кількість цих годин зростає з кожним роком навчання.

Інтегровані курси / навчальні предмети за обраним профілем: 10 клас — 280, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Інтегровані курси / навчальні предмети поза обраним профілем: 10 клас — 140, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Обовʼязкові для всіх інтегровані курси / навчальні предмети: 10 клас — 840, 11 клас — 630, 12 клас — 420.

Кількість годин на обов’язкові навчальні предмети й інтегровані курси найбільша в 10 класі. Цей рік є адаптаційним. Його мета — визначитися з обраним профілем, можливо, по-новому поглянути на різні предмети. Отже, після 10 класу учні академічних ліцеїв, якщо потрібно, зможуть змінити профіль навчання без будь-яких освітніх втрат, повʼязаних із заглибленням у певний профіль. Адже відмінність між профілями в цей адаптаційний рік буде мінімальною.

Кількість годин для обовʼязкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання. Якщо буде потреба, заклад освіти може підсилити цими годинами предмети або курси, обовʼязкові для всіх профілів.

Години на вибіркові курси або предмети охоплюють як профільні, так і позапрофільні предмети й курси. Це допоможе закладам освіти вповні реалізувати свою академічну свободу, а здобувачам освіти — розвиватися багатогранно.

Наприклад: Ілля вчиться на мовно-літературному профілі в академічному ліцеї та зрадів можливості обрати поглиблені курси. Водночас він дуже різностороння особистість, тому йому цікаві й деякі математичні та природничі курси. Години для вибору поза профілем дали змогу реалізувати бажання.

Щосеместру хлопець матиме по 4 курси / предмети в межах профілю. Це різноманітні мовно-літературні курси, такі як есеїстика, література певних періодів, ділова англійська мова тощо. Також щосеместру в Іллі буде по 4 курси / предмети поза профілем. Він зможе обрати природничі дисципліни, вивчати мистецтво чи спецкурси ІТ — залежно від того, які додаткові предмети й курси пропонуватиме заклад освіти.

Години для предметів і курсів за вибором можна перерозподілити на обовʼязкові навчальні предмети або курси за обраним профілем, але НЕ можна додати до загальнообовʼязкових курсів чи предметів. Саме така динаміка дасть змогу кожному й кожній вивчати саме те, що передбачено його / її індивідуальною освітньою траєкторією.

У тексті стандарту використано термін «клас / група» з огляду на те, що класно-урочна система — одна з можливих форм організації освітнього процесу. Отже, стандарт дає змогу формувати змінні групи для вивчення окремих освітніх компонентів (навчальних предметів, інтегрованих курсів, модулів тощо). Тобто вже згаданий Ілля зможе вивчати різні предмети й курси в різних групах — це залежатиме від індивідуального вибору кожного учня.

Вимоги до результатів навчання сформовано на завершення 12 року навчання. Зафіксовано основні та поглиблені орієнтири для оцінювання. Основних мають досягти всі здобувачі освіти, а поглиблених — ті, для кого відповідна галузь чи кілька галузей є профілеутворювальними. Важливо: поглиблених орієнтирів для оцінювання можна досягнути повністю або частково. Це залежить від змісту освітньої програми, яку створить заклад освіти під час формування профілів.

У базовому навчальному плані розподіл годин подано для закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та спеціалізованої освіти. Варіанти розподілу годин залежать від того, за яким спрямуванням (академічним чи професійним) заклад освіти реалізуватиме цей Державний стандарт.

Окремі варіанти базового навчального плану запропоновано для класів (груп) з навчанням мовою корінного народу або національної меншини.

Для закладів фахової передвищої освіти й закладів спеціалізованої освіти розподіл навчального навантаження (для класів / груп академічного спрямування) наведено в кредитах ЄКТС.

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