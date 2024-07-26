В Одесской области разоблачен чиновник ГМС, который за $10 000 переправлял военнообязанных за границу

Чиновник ГМС в Одесской области организовал схему незаконного выезда военнообязанных.

В Одесской области правоохранители разоблачили чиновника Государственной миграционной службы (ГМС), который организовал незаконную переправку военнообязанных через границу. В рамках расследования прокуроры Одесской областной прокуратуры сообщили о подозрении исполняющему обязанности начальника одного из районных отделов ГУ ГМС в Одесской области.

По информации следствия, чиновник создал схему незаконной переправки лиц, которые пытались выехать из Украины. Он обещал организовать беспрепятственный выезд в Республику Молдова за 10 000 долларов США. Для этого военнообязанные должны были переходить границу тропами, избежав официальных пунктов пропуска.

Подозреваемый также попытался привлечь сотрудника пограничной службы, пообещав ему 3 000 долларов США за каждого переправленного человека. Однако пограничник сообщил о незаконной деятельности своему руководству и правоохранителям.

Чиновник встретился с тремя военнообязанными в Одессе и отправился к одному из пунктов пропуска в Одесской области, где их ожидал сотрудник Госпогранслужбы. На месте он передал часть «вознаграждения» в размере 4 500 долларов США, обещая остальное после пересечения границы. Все участники схемы были задержаны сразу после передачи денег.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемого и его отстранении от занимаемой должности.

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